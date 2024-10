TUTTOSPORT, Non solo Kouame. Al toro piace anche Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il quotidiano torinese TuttoSport oggi in edicola traccia il profilo di quelli che potrebbero essere gli obiettivi di mercato dei granata per sostituire Duvan Zupata, fuori per infortunio fino al termine della stagione. Il preferito resta Giovanni Simeone del Napoli ma al momento c'è una differenza di 5 milioni, 10 contro 15, nella valutazione del valore del giocatore. Vagnati però sta sondando altri due profili, entrambi di proprietà della Fiorentina, Kouame e Nzola. Il primo fino ad adesso in campionato ha giocato quasi 300 minuti senza riuscire a segnare. In attacco i viola hanno abbondanza e l'ivoriano potrebbe essere il sacrificato. A livello contrattuale l'accordo tra Kouame e la Fiorentina scade a giugno 2025 anche se i viola e l'ex Genoa sono vicini a chiudere la trattativa per il rinnovo. Un prolungamento comunque non negherebbe possibilità di trasferimento.

Vagnati chiederà informazioni a Pradè anche riguardo a M'Bala Nzola. L'ex Spezia, in questa stagione in prestito al Lens, ha caratteristiche simili a quelle di Zapata e potrebbe fare al caso del Torino. Al Lens, nonostante inizialmente abbia giocato poco, l'angolano si trova bene ma difficilmente direbbe di no ad un ritorno in Italia. Il prezzo per il riscatto fissato tra Fiorentina e Lens è di 7,5 milioni.