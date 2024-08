TUTTOSPORT, Nico Gonzalez: la Juventus lo aspetta

FirenzeViola.it

Con Soulè alla Roma e Chiesa fuori dal progetto tecnico di Motta, Giuntoli ha 25 giorni di tempo per trovare due esterni offensivi per completare la rosa a disposizione del nuovo tecnico bianconero. Uno degli obiettivi principali in quella zona di campo, come riportato da Tuttosport, è Nico Gonzalez. L'argentino oggi è atteso a Firenze per parlare del suo futuro con la società gigliata. Al momento non c'è una vera e propria trattativa tra le due società, con la Fiorentina che prima vuole capire le intenzioni sia del suo numero 10 che della società bianconera. I viola comunque hanno messo nel mirino il sostituto dell'argentino, ovvero Albert Gudmundsson del Genoa.

La Vecchia Signora non vuole sborsare i 30 milioni richiesti dalla Fiorentina per l'ex Stoccarda e cercherà di inserire almeno una contropartita tecnica nell'affare. La soluzione è difficile, considerando anche che certi ingaggi, come quello di McKennie, sono fuori portata per le casse viola, ma la Juventus ci vuole provare.