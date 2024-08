TUTTOSPORT, La Juve vuole Nico in tribuna domani sera

FirenzeViola.it

Sulle pagine di Tuttosport c'è spazio anche per la questione Nico Gonzalez, non convocato ieri a Parma e ormai in uscita dalla Fiorentina. La Juventus - si legge - spera di annunciare l'arrivo dell'argentino nei primi giorni della settimana entrante. La Fiorentina ha già preso il sostituto - Gudmundsson dal Genoa - e ha già un accordo con la Juventus che sborserà un totale di 30 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Anche con il giocatore è già tutto cucinato: quinquennale di 3,5 milioni a stagione che lo renderà uno dei protagonisti del nuovo ciclo bianconero. In questo caso, considerati i tempi già più avanzati, la speranza dei dirigenti bianconeri di poter avere Nico almeno in tribuna lunedì sera non è del tutto campata in aria.

Interessante sarà verificare se non vi saranno altre azioni di disturbo o se, soprattutto, Rocco Commisso non vorrà mettersi di traverso per bloccare il trasferimento. Qualche segnale in tal senso era arrivato dagli Usa nei giorni scorsi, ma poi l’ostracismo sembrava superato dal lavoro di della diplomazia e dall’arrivo di Gudmundsson. Palladino, quando gli hanno chiesto se considerasse Nico ancora un suo giocatore, se l’è cavata con eloquente diplomazia: "Il mercato è ancora aperto, non mi espongo. Deciderà la società". L’attesa, in ogni caso, è destinata a finire presto.