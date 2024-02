TUTTOSPORT, Italiano a Torino cerca i 200 punti in A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo Tuttosport per Vincenzo Italiano vincere sabato in casa del Torino avrebbe un significato speciale. Perché in un colpo solo consoliderebbe la rincorsa a un posto in Europa, interromperebbe un digiuno in trasferta che dura da oltre due mesi e centrerebbe un suggestivo traguardo personale: i suoi primi 200 punti da allenatore in Serie A in appena tre stagioni e mezzo.

Con i tre conquistati domenica contro la Lazio il tecnico viola è arrivato a quota 198, di cui 159 ottenuti in 102 partite (46 vittorie e 21 pareggi) alla guida della Fiorentina e 39 sulla panchina dello Spezia in 38 gare. Numeri importanti, che certificano la carriera in crescendo di Italiano. Tra l'altro proprio battendo il Torino al Franchi il 29 dicembre (1-0, gol di Ranieri quasi allo scadere) il tecnico viola ha chiuso il 2023 al quarto posto, in piena zona Champions.