TUTTOSPORT, In molte curve si è infiltrata la malavita

FirenzeViola.it

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato nelle pagine del suo giornale in merito all'inchiesta della procura di Milano che ha portato all'arresto di 19 ultras di Inter e Milan: "È arrivato il momento che tutto il calcio si ribelli, che si sottragga all’estorsione di biglietti e favori, collaborando con la giustizia per difendere i tifosi veri".

Gravi i reati commessi dagli ultras delle due squadre di Milano come associazione per delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, oltre ad estorsione, lesioni e non solo.