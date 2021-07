TUTTOSPORT, Gattuso rompe il silenzio e dice il vero

Rino Gattuso ha rotto il silenzio - riporta Tuttosport - dicendo la sua su quanto accaduto a Firenze, dove è stato promesso sposo per poi non depositare i contratti per divergenze di varia natura. Una delle quali, pare, relativa alle commissioni chieste dal super agente Jorge Mendes in merito ad alcuni acquisti di suoi assititi che erano entrati in orbita viola: "Alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito da Mendes. André Silva al Milan e Ghoulam al Napoli c'erano già". E quanto dichiarato corrisponde al vero - si legge - visto che il primo arrivò nell'estate del 2017 in rossonero, quando Ringhio firmò per la Primavera, mentre il terzino era stato preso dal Napoli nel 2014.