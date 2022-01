TUTTOSPORT, Fiorentina, idea Aramu: offerta da 10 milioni

Il mercato entra nel vivo e la Fiorentina fino ad oggi è la grande protagonista della sessione invernale; dopo il colpo Ikoné e l’acquisto di Piatek, i viola non sembrano però volersi fermare e sono alla ricerca di un nuovo rinforzo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i viola sembrano far sul serio per Mattia Aramu, trascinatore del Venezia in questa prima parte di campionato. Per il centrocampista la società di Commisso avrebbe offerto 10 milioni, cifra giudicata non sufficiente dai veneti per dare l’ok al trasferimento; un’operazione che quindi, secondo Tuttosport, è in stallo, ma si potrebbe riaccendere nei prossimi giorni.