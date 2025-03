Tuttosport esalta Palladino: tecnico ammazzagrandi, ora la panchina è più stabile

Da Moise Kean a Nicolò Fagioli, sono tanti i giocatori della Fiorentina a prendersi una rivincita in questa stagione. Tra loro c'è anche il tecnico, Raffaele Palladino. Tuttosport esalta il lavoro fatto dal tecnico campano: arrivato in estate tra lo scetticismo generale, ha vissuto momenti altalenanti, criticato per un inizio difficile, celebrato per la striscia di otto vittorie consecutive, poi di nuovo nel mirino per una serie di sconfitte e prestazioni deludenti. Ora, però, il tecnico campano si gode il meritato riscatto.

Nel giro di quattro giorni, Palladino ha superato due esami fondamentali: giovedì la vittoria contro il Panathinaikos e il passaggio ai quarti di Conference League, domenica il trionfo per 3-0 contro la Juventus nella sfida più sentita dai tifosi viola. Definire le acque definitivamente calme, scrive Tuttosport, sarebbe prematuro, ma il tecnico si sta confermando un vero "ammazzagrandi". Già al Monza aveva fermato Juventus (due volte), Inter, Milan e Napoli, ma ora è entrato nella storia della Fiorentina: non accadeva da 40 anni, dai tempi di Aldo Agroppi (stagione 1985/86), che un allenatore viola battesse nella stessa stagione Milan, Inter e Juventus. E non solo: Palladino ha saputo imporsi anche contro Roma e Lazio. Ora il suo rendimento sarà messo alla prova nel finale di stagione, con sfide decisive contro Atalanta, Milan, Roma e Bologna per conquistare un posto in Europa.