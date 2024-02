TUTTOSPORT, Ecco finalmente l'erede di Vlahovic?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tuttosport si domanda se Firenze abbia trovato il centravanti a lungo atteso dalla cessione di Vlahovic.

Per ora è solo in prestito (dalla Roma), a giugno si vedrà, intanto il Gallo Belotti è tornato a cantare aprendo la goleada (5-1) nella delicata sfida con il Frosinone che sperava di spezzare il tabù-trasferta proprio nello stadio dove, nel 2019, aveva vinto l'ultima volta fuori casa. Primo gol viola per l’ex Torino - arrivato a 110 in A (dalla sua prima stagione, 2014-15, solo Dybala con 115 e Immobile con 173 ne hanno di più nella massima serie), prima vittoria del 2024 per la Fiorentina che interrompe la striscia negativa e si rilancia nella corsa europea (6° posto con la Lazio) rendendo soddisfatto, ma con prudenza, il proprio allenatore. Nel frattempo, come si è sbloccato Belotti che non segnava in campionato dall'8 ottobre al Cagliari, i viola hanno ritrovato punti e sorriso.