TUTTOSPORT, Domani Italiano sarà viola? Il punto

Tuttosport si sbilancia sul futuro di Vincenzo Italiano e scrive che da domani il tecnico potrebbe essere già viola. Non ci sono più le condizioni perché Italiano possa proseguire il suo cammino nello Spezia: lo sa lui stesso, lo sa il club, lo sa la Fiorentina. Lo sblocco della situazione è legato a una clausola rescissoria, per la quale la società gestita dai fratelli Platek non accetta contropartite tecniche. Ma che verrà risolta nel breve. Il 43enne attende che l'avvocato agente Francesco Caliandro trovi il definitivo accordo, poi col suo staff si trasferirà a Firenze. Nessuna parola da parte sua, ma trapela amarezza soprattutto per le risposte infuocate dei tifosi liguri sui social.