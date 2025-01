TUTTOSPORT, Assalto a Marí. Il Genoa blinda Frendrup

FirenzeViola.it

Nel consueto punto di mercato di Tuttosport si parla anche di Fiorentina e di alcuni obiettivi viola. Nella giornata di domani, si legge, dovrebbe esserci l’assalto finale che porterà alla fumata bianca per Pablo Mari, individuato da Palladino come giusto rinforzo di difesa per portare esperienza in un reparto molto giovane. Occhio alla concorrenza, inoltre, per nomi come Bondo e Frendrup. Su entrambi ci sarebbero le mire dell’Atalanta, la quale per il danese del Genoa sembra essersi già vista respingere un’offerta da 18 milioni.