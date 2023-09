TIRRENO, Viola rischia harakiri: il palo salva il risultato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de Il Tirreno si concentra sul pareggio per 2-2 tra Genk e Fiorentina. Sembrava che il nuovo battesimo in Conference League potesse essere diverso da quello della passata stagione, quando i viola furono raggiunti, in casa, dal Riga. Invece, alla fine, anche stavolta, seppur in trasferta, a leccarsi le ferite è la Fiorentina. Sì, perché dall’86’ al 95’, la squadra di Vincenzo Italiano ha rischiato persino di fare harakiri, prima incassando il gol del pari per il Genk firmato McKenzie, con Duncan completamente fermo, incapace sia di saltare che di andare a contrasto, e poi trovando nel palo colpito da Arokodare l’alleato migliore per portare via dal Belgio almeno un punto.

L’avventura internazionale della squadra finalista dell’ultima edizione avrebbe potuto cominciare meglio. Eppure, la Fiorentina, quasi da subito, sembrava essere riuscita a trovare la chiave giusta, andando oltre il turnover deciso dal tecnico (7 i cambi, compreso il portiere). Peccato solo non essere stati in grado di capitalizzare le azioni costruite, specie nella ripresa, dopo aver concluso la prima metà di gioco in vantaggio per 2-1.