TIRRENO, Via al doppio regista. Dubbio sulla destra

L'edizione odierna de Il Tirreno analizza, come già fatto anche da FirenzeViola.it, la possibile formazione che Vincenzo Italiano deciderà di mandare in campo dal primo minuto questa sera contro l'Istanbul Basaksehir. In porta torna Gollini, mentre in difesa è vivo il ballottaggio sulla destra tra Dodò e Terzic, con il serbo leggermente favorito. A completare la difesa pronto Milenkovic insieme, salvo sorprese a Igor, e Biraghi. In panchina Quarta. A centrocampo via con il doppio regista Amrabat-Mandragora con Barak favorito su Bonaventura per formare il reparto intermedio del campo. Davanti, viste le note assenze, fiducia a Jovic, anche se Cabral rimane una risorsa importante per la squadra. Insieme al serbo ci saranno Ikonè e l'ormai imprescindibile Kouame.