TIRRENO, Parisi telecomandato da Italiano, tra i migliori

FirenzeViola.it

"Serviva una risposta dopo il secco 4-0 incassato a San Siro contro il panzer Inter, ma soprattutto servivano i tre punti per tornare a farsi vedere là davanti, nelle zone nobili della classifica", esordisce così Il Tirreno a proposito della gara di ieri contro l'Atalanta. Una Fiorentina che, nonostante abbia incassato il gol dello svantaggio non ha sbagliato. Prima ha pareggiato e poi ha addirittura rimontato. In questa maniera la Viola non solo ha conquistato i tre punti ma ha sorpassato i nerazzurri in classifica.

Vincenzo Italiano mette titolare Parisi e lo telecomanda permettendogli di mettere in vetrina le sue qualità. Il terzino è risultato infatti anche uno dei migliori in campo. La Fiorentina inizialmente fatica e nei primi 32 minuti non calcia mai in porta. A fine partita però il dato è molto diverso e sono 15 le conclusioni dei giocatori viola di cui 8 nello specchio. Una media niente male, che permette alla Fiorentina di battere la squadra di Gasperini e festeggiare insieme al suo allenatore a fine partita.