TIRRENO, Milenkovic, accordo sul rinnovo: il punto

Il Tirreno, questa mattina in edicola, si sofferma sulla questione Nikola Milenkovic, sottolineando come il serbo abbia partecipato all'incontro andato in scena con la dirigenza e il procuratore Fali Ramadani prima della partenza per l’Austria. Il difensore sarebbe pronto ad accettare il rinnovo triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus per salire fino a 3, ma ha chiesto che siano rispettati gli accordi presi la scorsa estate alle firme del precedente prolungamento nel caso arrivi l’offerta di un’altra squadra. Richiesta accolta e rilanciata dai viola, a patto che tale offerta non sia sotto i 15 milioni.