TIRRENO, L'opinione: "Viola, ora cambia la storia"

Il giornalista Andrea Savelli, sulle pagine de Il Tirreno, si è soffermato sul mercato della Fiorentina. Ecco alcuni estratti di ciò che ha scritto: "A luglio [...] il tifoso della Fiorentina attende pazientemente notizie fresche dal mercato. Eppure la pazienza nei viola è una delle virtù più allenate: per arrivare al super colpo Mario Gomez attese più di un mese [...]. [...] E così mentre Mandragora fa le visite a Roma e poi sparisce per qualche giorno, ci auguriamo tutti che lo stesso percorso lo faccia Gollini, che è preso ma non arriva, eppure la strada per arrivare ed andar via da Firenze la conosce bene. Jovic è il colpo per l'attacco e non sbarca, nonostante non ci sia un alito di vento e l'atavico problema che costringe gli aerei a non atterrare a Peretola in questo momento non si ponga. Dodô è stato avvistato a Bagno a Ripoli a cercare casa anche se tra domanda e l'offerta ballano ancora due milioni: che stia cercando un bed and breakfast con piscina nel Chianti per le ultime vacanze? [...] ogni vicenda è unica. Come scordare i 20 giorni da allenatore imbattuto di Gattuso la scorsa estate o i 18 mesi di Salah. Ma ora per fortuna c'è Vincenzo Italiano a garantire un pubblico così innamorato dei suoi colori. Arriveranno sette, otto giocatori, forti e perfetti per il 4-3-3 che il tecnico non cambierà, Gollini è più forte di Dragowski, Dodô di Odriozola, Jovic di Piatek e pure Mandragora di Torreira. E se poi non bastasse neanche un mercato faraonico per convincere gli scettici rimane sempre l'ultima carta da giocarsi: Kokorin. Infatti attraverso il procuratore ci fa sapere di pensare solo al gol e di essere pronto a stupire Firenze ancora di più di quello fatto fino ad oggi. Ci resta solo da sperare che il Monza, che sicuramente fa il mercato seguendo qualche sito specializzato sulla Fiorentina dopo Sensi, Cragno e Pinamonti tenti il colpo Koko-gol [...]".