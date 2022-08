TIRRENO, Italiano mescola le carte: ci sarà bisogno...

La lunga attesa è terminata, domenica la Fiorentina torna in campo e disputerà ben 7 gare in 20 giorni. Come riporta Il Tirreno (ed. Firenze), sarà una centrifuga da affrontare con le gambe pesanti e i polmoni che non hanno fatto il pieno di fiato, con il caldo e l'inserimento dei nuovi da completare. Se i viola supereranno il play off di Conference League, tutto questo è destinato a durare per le prime due settimane di settembre. Per questo sarà utile la capacità di Italiano di alternare uomini e risorse da una partita all'altra nella ricerca di mantenere sempre alto il livello di competitività della propria squadra. Gioca chi sta meglio, chi risulta più attivo dai test e dalle prove sul campo. E ci sarà bisogno di tutti.