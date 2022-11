TIRRENO, Amrabat protagonista anche con il Marocco

Una grande prestazione con la maglia del Marocco per Sofyan Amrabat ieri contro la Croazia, come evidenziato dall'edizione odierna de Il Tirreno. L'ex Verona è il primo giocatore della Fiorentina a debuttare in questo Mondiale. Analizzando la partita, Amrabat, anche se è l'unico giocatore ad aver rimediato un cartellino giallo, porta con sé una gara solida con molti recuperi importanti in mezzo al campo e un gol salvato sulla linea. E nel frattempo. a distanza, Vincenzo Italiano, si gode le sue ottime prestazioni in un palcoscenico così importante come il Mondiale.