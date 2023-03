TIRRENO, Alla ricerca dell'ottava meraviglia

Come riportato dall'edizione odierna de Il Tirreno, questa sera contro il Sivasspor, la Fiorentina andrà a caccia dell'ottava meraviglia, ossia dell'ottava vittoria consecutiva in Conference League. Per riuscire a non fermare questa striscia di ottimi risultati, sarà fondamentale ritrovare la concretezza sotto porta che nella gara d'andata ha portato qualche difficoltà e soprattutto mantenere costante la solidità difensiva.