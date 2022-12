STADIO, Sofyan: Clark Kent trasformato in Superman

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio dedica questa mattina uno spazio importante a Sofyan Amrabat. Il centrocampista viola è un autentico muro che spazza via tutti gli avversari di fronte a sé. Rocco Commisso se ne innamorò dopo un Verona-Fiorentina del 24 novembre 2019 e dopo averlo strappato alla concorrenza aggiudicandoselo per 20 milioni (il marocchino rifiutò il Napoli), lo lasciò in prestito all'Hellas per sei mesi. Amrabat però per quasi un anno e mezzo gioca al di sotto delle aspettative, anche a causa del ruolo di regista che Iachini prima, e Prandelli poi, cercano di assegnargli, con risultati non entusiasmanti.

La Fiorentina ha tenuto duro, perché nel nuovo corso targato Italiano le cose sono perfino peggiorate: l’intervento chirurgico a cui Amrabat si è sottoposto per eliminare la pubalgia a pochi giorni dall'inizio del ritiro estivo 2021 non ha facilitato le cose, come poi dimostrato da una serie di prestazioni opache, di partite senza lasciare traccia, addirittura di tante panchine. La svolta arrivò la sera di San Valentino, la sera più dolce. Spezia-Fiorentina 1-2, con gol vittoria segnato al 90’ da Sofyan rimediando al momentaneo 1-1 ligure propiziato da un suo errore. Adesso Clark Kent è diventato Superman. La storia che sta scrivendo Amrabat è solo un filo che lega Firenze al Qatar.