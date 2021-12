STADIO, Italiano, 44 anni ma zero limiti: e domani...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene proposto oggi un focus sul tecnico viola Vincenzo italiano, che oggi compie 44 anni e si prepara all'importante sfida di domani pomeriggio contro la Salernitana: il tecnico viola viene definito un uomo "senza limiti, con la vittoria come ossessione e il divertimento come obiettivo". Italiano inizia a far conoscere tutti i suoi lati, un uomo a 360 gradi che, giorno dopo giorno, prova a stupire Firenze con il gioco e con i risultati. Oggi compie gli anni e festeggia al quinto posto in classifica in una città che gli ha già donato un bene prezioso: la grande stima. Una fiducia guadagnata dal tecnico sul campo, grazie al lavoro e alle vittorie. Il regalo che invece chiederà l’allenatore ai suoi giocatori è il successo domani pomeriggio al Franchi. I tifosi apprezzano talmente tanto l’attuale allenatore che, attraverso i social, “ringraziano” addirittura Gattuso per non essere approdato in viola la scorsa estate. Scherzi e battute che tuttavia amplificano l’amore della piazza per il tecnico.