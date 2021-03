STADIO, I 4 nodi di Iachini: così svolta la sua Viola

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dedica questa mattina spazio ai correttivi che Beppe Iachini è intenzionato ad apportare alla sua Fiorentina per permetterle il prima possibile di blindare la salvezza e non incappare in alcuni svarioni come quelli che si sono visti nel corso del mini-ciclo Prandelli: "Iachini, quattro nodi in quattro giorni" scrive il quotidiano che sottolinea come saranno quattro i giocatori viola osservati speciali in questa seconda fase della "cura Iachini": il primo è Milenkovic, che tornerà già oggi ad allenarsi (dovrà pensare meno al futuro e più al campo), il secondo è Pezzella, che il tecnico vuole rivedere sui livelli della stagione scorsa, mentre gli ultimi due saranno Pulgar e Amrabat, con quest'ultimo che era sembrato in forte calo nell'ultima parte della gestione tecnica precedente. Solo ritrovando i suoi uomini migliori la Fiorentina è pronta a ripartire.