ROCK&GOL, Post-Juve in confessionale. E Koko...

Classico appuntamento del sabato, sulle pagine de La Nazione, con la rubrica satirica "Rock&Goal" a cura di Benedetto Ferrara. Ecco alcuni passaggi più significativi del fondo odierno: "Prima della partita con la Juve lunghe file ai botteghini, dopo la sfida la stessa fila davanti ai confessionali per via di una serie di imprecazioni non tutte esattamente conformi ai comandamenti di Nostro Signore. Citando uno striscione indimenticabile (Dio perdona, Riga…no) potremmo dire che il tifoso viola ha buone possibilità di essere compreso dall’Altissimo, considerata la carriera di sofferenze che metterebbe alla prova anche il Dalai Lama (da non confondersi con Cristian Llama). Una notizia sconvolgente: sapete chi è il proprietario di casa di Kokorin il bomber? Beh, un altro bomber, non del suo livello, sia chiaro, che mercoledì era in tribuna, quella frequentata spesso dal suo affittuario. Già. Gabriel Omar ha un inquilino chiamato Kokogol. Giocatore fedele, lui. Si soffia in giro di un rinnovo di contratto scadenza 2037 da due milioni all’anno più bonus per presenze in tribuna, gol non fatti, ordini su Deliveroo andati a buon fine. Foza Kokogol, abbraccia Lollo, faranno santo anche te".