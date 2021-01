REPUBBLICA, Viola, ora il terzino. In estate Gomez?

Anche sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla tanto di calciomercato in quella che è di fatto l'ultima settimana di trattative prima dello stop alla finestra invernale. Come spiega il quotidiano, dopo Kokorin (atteso oggi in Italia per le visite), il prossimo obiettivo sarà l’esterno a destra e qui le quotazioni in rialzo sono quelle di Malcuit, che il Napoli potrebbe cedere con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club azzurro ha ricevuto una richiesta proprio dallo Spartak Mosca. Da tenere sempre presenti anche altri due profili: Ehizibue del Colonia e Vrsaljko. Per quest’ultimo l’Atletico non ha aperto alla sua partenza, considerata anche la squalifica di Trippier. I riflettori per l’estate sono puntati su Maxi Gomez del Valencia (nella foto), punta uruguaiana classe ‘ 96. Valutazione molto alta ma magari la Fiorentina in questi mesi cercherà di capire se esistono eventuali margini di manovra. Il sogno in mezzo al campo resta Torreira, ma anche in questo caso la strada è in salita visto che l’Atletico per ora non intende privarsene nonostante gli spazi per lui non siano molti.