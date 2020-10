REPUBBLICA, Ora sul Franchi decide solo il governo

La Repubblica, stamani in edicola, scrive che una circolare del dg del Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) conferma che la decisione definitiva sul restyling dell'Artemio Franchi spetterà solo al governo. La Soprintendenza è dunque esautorata. Per questo - si legge - nascono nuove speranze in merito a uno stadio profondamente rivisitato. Adesso la Fiorentina dovrà presentare un progetto concreto al Ministero, che avrà 90 giorni per dare una risposta altrimenti scadrà il vincolo di tutela artistica.