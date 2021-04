REPUBBLICA, Mister giovane: RDZ, Juric o Italiano

Anche sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si torna a parlare dell'identikit del futuro allenatore della Fiorentina tracciato da Rocco Commisso nel giorno del successo in finale di Coppa Italia della sua primavera: un allenatore che abbia come caratteristica fondamentale quella di essere un giovane, uno con la voglia di crescere. E quindi ecco che la rosa almeno in Italia è ristretta ora a De Zerbi, Juric e Italiano. Ci sarebbe anche Gattuso ma la pista si è un po’ raffreddata. Pure Ranieri poteva essere un’ipotesi, vista la sua grande esperienza e anche un importante passato alla Fiorentina, ma anche in questo caso le strade sembrano destinate a non incrociarsi. De Zerbi è salito molto nelle quotazioni ma su di lui c’è lo Shakhtar, pronto a fargli ponti d’oro: per convincerlo serve una squadra con più qualità. Poi c’è Juric: non è un segreto che l’anno scorso prima della conferma di Iachini ci fosse un discorso avviato: in caso di addio al club gialloblù ci sarebbe la necessità di arrivare ad una risoluzione, visto che il suo nuovo legame con il Verona scade nel 2022. L’altra soluzione è rappresentata da Italiano, che dopo la straordinaria promozione con lo Spezia, sta lottando per la salvezza.

