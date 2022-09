REPUBBLICA, Mancano un leader e i gol della punta

Giuseppe Calabrese all'interno dell'edizione odierna de la Repubblica (Firenze) ha commentato il pareggio interno di ieri sera: "No Fiorentina, così no. Non si affronta così l’Europa, con questa sufficienza. Non si regala al Riga un pareggio insperato. Ieri non si è visto un atteggiamento feroce, ma anzi, dopo il gol di Barak la squadra viola si è allungata lasciando spazi ai suoi avversari: la Fiorentina ha il solito problema, non sa fare gol e creare occasioni non basta se poi non si concretizzano



Poi continua: "L’ultimo passaggio non è mai quello giusto e mancano le idee. Il Riga aveva più voglia e questo ha fatto la differenza. Italiano, che ha avuto tutte le sue ragioni per infuriarsi, e i suoi giocatori hanno un bel po’ di cose su cui riflettere: c’è ancora tanto da lavorare per trovare un’identità di gioco. Sul piano tecnico ieri sera non c’era confronto, eppure il Riga è riuscito a fare una partita straordinaria e la Fiorentina no. Forse serve un leader che nei momenti difficili sia in grado di caricarsi la squadra sulle spalle. Così a occhio, non c’è. O se c’è non si fa sentire.

Invece la Fiorentina ne avrebbe un gran bisogno. In Europa, in campionato, ovunque. Come di un centravanti che riesca a fare gol. E per ora non c’è neppure quello. Purtroppo.