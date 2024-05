REPUBBLICA, Italiano ha già deciso l'undici di Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato questa mattina da La Repubblica(Firenze), la sfida contro il Cagliari ha sciolto gli ultimi dubbi di Vincenzo Italiano che, a 5 giorni dalla finale di Atene ha già in mente l'undici titolare anti Olympiacos. Come sottolineato anche dal tecnico nativo di Karlsruhe in Sardegna la gestione della rosa è stata ottima per mettere i minuti nelle gambe di chi ne aveva bisogno e far rifiatare chi necessitava di riposo. Andando a mettere in campo l'undici di mercoledì prossimo quindi la difesa è praticamente fatta con, ovviamente davanti a Terracciano, Biraghi e Dodo sulle corsie e Milenkovic e Quarta centrali. Il difensore serbo, nonostante una stagione fatta di alti e bassi, è in vantaggio su Ranieri che è arrivato in calando al rush finale della stagione. In mediana spazio ad Arthur e Bonaventura.

La presenza dal primo minuto del centrocampista marchigiano, così come la sua posizione in campo, doveva essere in dubbio, ma ci sarà e giocherà a fianco al brasiliano per dare qualità al palleggio viola. Jack e un leader di questa squadra come dimostra il fatto che parlerà in conferenza stampa insieme ad Italiano e Biraghi alla vigilia del match. Trequarti composta, senza troppi dubbi vista anche la prestazione piuttosto opaca di Ikonè a Caglairi, da Nico, Beltran e Kouame. Davanti il dubbio maggiore Nzola o Belotti. Nonostante il momento di forma sia migliore per l'angolano dal primo minuto Italiano dovrebbe scegliere il Gallo.