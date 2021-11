REPUBBLICA, Italiano con il Milan vuole sorprendere

All'interno de La Repubblica (ed. Firenze) viene presentata la sfida dei viola contro il Milan. Il quotidiano spiega come l'emergenza in difesa preoccupi, ma non freni Vincenzo Italiano che potrebbe anche stupire tutti con una soluzione provata in allenamento che possa dare sostanza all'equilibrio in difesa e sorprendere gli avversari. L'opzione Venuti accanto ad Igor è la più probabile, anche se il tecnico potrebbe optare per l'arretramento di un centrocampista per far ripartire meglio l'azione. L'obiettivo è quello di far punti contro una squadra superiore in classifica alla Fiorentina, cosa riuscita solo contro l'Atalanta. Per farlo l'allenatore dei toscani si affida a Torreira in regia, insieme a Bonaventura e uno tra Duncan e Castrovilli, mentre davanti Saponara si gioca una maglia con Callejon e Sottil. Il Franchi è pronto a ruggire e ad essere il 12° uomo per fare la differenza e portare i suoi beniamini al successo.