REPUBBLICA, Il diamante Vlahovic fa brillare i viola

La Repubblica (ed. Firenze) dedica uno spazio al suo interno a Dusan Vlahovic, il bomber che nel 2021 ha cambiato decisamente marcia. A novembre 2020 il classe 2000 veniva lasciato in panchina per 90' a Parma da Iachini che gli preferì Kouame e Cutrone. Verrà esonerato ed arriverà Prandelli che gli darà fiducia, gli farà battere i rigori per sbloccarsi e questo per lui segnerà la svolta: i due tiri dal dischetto contro Sassuolo e Verona sono solo il preludio al gol che sblocca la sfida contro la Juventus tre giorni più tardi.

Il 2021 è invece incantevole, come in una favola. La crescita è continua e la si vede anche nella continuità, nella fiducia, nel carattere che il ragazzo assume diventando uomo, la sua fama che inizia a circolare prima in Italia e poi all'estero. Il rinnovo è un sogno per la Fiorentina che svanisce presto, ma il serbo è già in un'altra dimensione e segna a raffica. Italiano instaura un feeling unico con il suo bomber, rigenera il gruppo e guida una squadra dove brilla quel diamante con la 9. Manca solo un gol per arrivare ad essere il più prolifico della A insieme a CR7 in un anno solare, ma non è tutto perché c'è da elogiare anche la sua grande capacità di tirare i rigori: per ora sono 12 su 12 in carriera. Niente male.