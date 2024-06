REPUBBLICA, Idea Zaniolo per la trequarti di Palladino

FirenzeViola.it

Come sottolineato dall'edizione odierna di La Repubblica una delle idee della Fiorentina per il suo reparto offensivo è quella che porta a Nicolò Zaniolo. Il trequartista spezzino a Firenze ha passato sei anni nelle giovanili arrivando fino alle soglie della prima squadra, quando poi, soprattutto per motivi extra calcistici, i viola decisero di non puntare su di lui.

Adesso, a distanza di anni, quel ragazzo talentuoso è tornato nel mirino del club gigliato per regalare un trequartista a Raffaele Palladino. Dopo l'esperienza in Premier League con l'Aston Villa e l'intervento a fine campionato per risolvere una microfrattutra al piede, Zaniolo vorrebbe tornare in Serie A. I viola hanno inoltrato la richiesta di prestito al Galatasaray, attuale detentrice del suo cartellino, e proposto al giocatore un ingaggio da circa 3 milioni di Euro. L'ex Roma sembrerebbe interessato alla proposta di un ritorno a Firenze, mentre sullo sfondo rimane comunque vigile l'Atalanta.