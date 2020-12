REPUBBLICA, Da Jack a Quarta: rinforzi, pochi lampi

Questa mattina la Repubblica fa già un primo piccolo bilancio sugli acquisti viola dell'ultima sessione di mercato. Il loro rendimento non può dirsi soddisfacente finora, a partire da Amrabat, che anche con i problemi di ruolo non ha convinto pur essendo il più utilizzato dei nuovi (721'), arrivando a Quarta, per il quale assieme a Barreca il giudizio è rimandato, e Callejon ancora in cerca della forma ottimale con 4 presenze all'attivo. Pure Bonaventura, che ha raccolto 517 minuti, è apparso in netto calo fisico. Il più sicuro nonostante l'infortunio d'inizio stagione e lo scarso minutaggio è sembrato Borja Valero.