REPUBBLICA, Beppe, l'abito preferito e due certezze

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla di quella che è la Fiorentina che Beppe Iachini ha ritrovato in questi giorni dopo averla lasciata all'improvviso con l'esonero dello scorso novembre. Come spiega il quotidiano, allora la sua squadra - con lo 0-0 di Parma - aveva totalizzato otto punti e si trovava in dodicesima posizione in classifica. Quattro mesi dopo la Fiorentina è due posizioni più sotto, ha gli stessi punti di Benevento e Spezia, sette in più sul Cagliari che occupa la terzultima posizione e soprattutto ha viaggiato, con Prandelli, con una media esatta di un punto a partita. Ventuno gare, ventuno punti. Iachini ripartirà, sabato pomeriggio, dalla trasferta sul campo del Genoa che è davanti ai viola di soli due punti. Quale occasione migliore per provare a fare subito il salto in avanti? Il tecnico potrà contare anche su un altro fattore non di secondo piano: Beppe è tornato per vestire un abito che conosce alla perfezione, quello del motivatore, del lottatore e dell’uomo abituato a fare i conti con la matematica e la concretezza. Rispetto a quattro mesi inoltre fa potrà contare su due certezze in più: Martinez Quarta e Dusan Vlahovic.