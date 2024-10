REP. FI, Valanga viola. C'è gioia per tutti al Via del Mare

FirenzeViola.it

"Extra large nella forma e nella sostanza, mai in discussione e con un risultato che non si vedeva in campionato dal gennaio 2022 con il Genoa, la seconda vittoria consecutiva in campionato - la terza in assoluto, la prima in trasferta - della Fiorentina a Lecce ha il sapore della continuità, della strada giusta imboccata dopo tanta miscellanea di uomini, moduli e formazioni". L'edizione fiorentina de La Repubblica apre così le sue pagine sportive, con l'analisi del successo per 6-0 dei viola sul campo del Lecce. Una vittoria che lancia la formazione di Palladino nelle zone nobili della classifica e, soprattutto, dimostra che la squadra ha trovato la sua dimensione e la sua identità dopo il periodo di rodaggio iniziale. Se la nota stonata di giornata l'infortunio di Gudmundsson, una delle più liete è invece la prestazione di Beltran. L'argentino, entrato a freddo dopo neanche 10 minuti, si trova a suo agio nel ruolo di trequartista e nella ripresa trova anche la via della rete, giusto premio per la prestazione.

La Fiorentina, confermata sia negli uomini che nel modulo rispetto a quella vista contro il Milan, non si scompone davanti al ko del suo numero 10 e, dopo una mezza occasione lasciata a Krstovic, domina il gioco e punisce tre volte il Lecce nel primo tempo. La ripresa invece è all'insegna della gestione con le reti di Colpani, doppietta per lui, Beltran e Parisi a sigillare il 6-0. Adesso la trasferta di Conference League contro il San Gallo e poi il match di campionato contro la Roma. Un'altra conferma contro i capitolini potrebbe aprire orizzonti di classifica impensabili già solo un mese nell'intervallo di Fiorentina-Lazio.