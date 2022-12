REP. FI., Il Monza si avvicina. Out chi era al Mondiale?

La partita contro il Monza si avvicina sempre di più, e l'edizione odierna de La Repubblica Firenze fa il punto della situazione su chi potrebbe essere a disposizione di Vincenzo Italiano. L'idea è che il tecnico viola possa ripartire da una formazione basata su chi è rimasto a lavorare a Firenze. Si parte da Terracciano in porta, in difesa la coppia centrale Igor-Quarta (Milenkovic non ancora al meglio post Mondiale), sulle fasce Dodò e Biraghi. A centrocampo quasi sicuramente ci sarà Mandragora. Amrabat tornerà i primi di gennaio e difficilmente sarà titolare con il Monza, molto più semplice vederlo più avanti. Castrovilli punta quota 100 presenze, Nico vuole smaltire gli ultimi fastidi anche se difficilmente ci potrà essere prima della Coppa Italia. In attacco fiducia al terzetto Ikonè, Bonaventura e Kouame dietro all'unico, vero ballottaggio: Jovic o Cabral?