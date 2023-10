REP. (FI), Franchi, 2mila tifosi in meno. I motivi del calo

FirenzeViola.it

Nella sua edizione odierna, la Repubblica (Firenze) si focalizza sui numeri stagionali di presenze al Franchi. L'obiettivo della Fiorentina, nelle prossime tre gare interne con Empoli, Juventus e Bologna, è quello di avvicinarsi il più possibile al tutto esaurito. Anche perché fino adesso, il massimo risultato in termini di pubblico è stato contro l’Atalanta, con 32.100 spettatori.

Oggi, la Fiorentina, con 30.111 spettatori di media stagionale, è l’ottava del campionato. Come spiega il quotidiano, rispetto a un anno fa i viola hanno perso quasi duemila spettatori medi nella singola partita: nel 2022-2023 i viola totalizzarono 32.200 tifosi di media in ogni gara a Firenze, arrivando in totale a 611.808 spettatori in tutte le diciannove partite di Serie A.

All’origine dell’abbassamento dei numeri c’è soprattutto il dato degli abbonati, che tra rincari annunciati dalla società, alcuni settori hanno avuto aumenti anche del 20% sul prezzo dell’abbonamento. La quota è così scesa dai 21.927 abbonati dello scorso anno ai 17.252 di questa stagione, con una perdita di 4.675 fidelizzati rispetto a una stagione fa. Tra biglietto, cibo e spostamento, una gara può costare oltre 100 euro per due genitori con bambini. Senza dimenticare gli orari delle partite, spalmati in ogni ora e giorno della settimana e la difficoltà nel raggiungere lo stadio per chi viene da fuori.