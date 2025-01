REP.FI, È crisi. Pablo Mari e Cristante nomi concreti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Altro che vittoria della svolta, la Fiorentina naufraga anche a Monza contro l'ultima della classe e certifica la sua crisi. È l'analisi dell'edizione di Firenze di Repubblica che sottolinea come la squadra di Palladino abbia raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite giocando in Brianza una partita schizofrenica nonostante la chiara volontà di attaccare gli avversari fin dall'inizio, tanto che l'approccio alla gara della Fiorentina sarebbe anche buono.

Ma dopo il rigore tolto per fallo su Sottil, la squadra viola perde il controllo del match e cade sotto i colpi di Ciurria e Maldini. Adesso urge un cambio di passo, al resto ci penserà poi il mercato. Pablo Marì per la difesa, un centrocampista di peso e di struttura come Cristante e un esterno, non solo Luiz Henrique ma anche Man del Parma sono nomi concreti