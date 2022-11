REP. FI., Caso Nico: che cambio dal 2021. E ora...

Un cambio netto, soprattutto riguardo minuti giocati, goal e assist, quello di Nico Gonzalez rispetto alla stagione scorsa. L'esterno argentino, come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica Firenze, nell'annata 21/22 aveva collezionato 8 gol e 9 assist, saltando solamente cinque gare, tre delle quali per Covid, una per squalifica e un’altra dove Italiano decise di lasciarlo in panchina. Il legame della Fiorentina coi giocatori argentini è da sempre unico e viscerale. È il talento che incanta, è quella 'garra' che in campo non dà tregua gli avversari, è Gabriel Omar Batistuta, esempio lampante di cosa possa significare dare tutto per la maglia viola. Per questo la storia di Gonzalez stride con una realtà che racconta altro. Un giocatore che quest'anno ha disputato soltanto 389’ tra campionato, playoff e gironi di Conference su un totale di 22 gare a disposizione. Domani, come già detto da Italiano, non sarà a disposizione, ma allo stesso tempo è stato reputato in buona forma per essere convocato da Scaloni con l'Argentina. Una storia che sarebbe stata un giallo perfetto per Agatha Christie. E con un Mondiale giocato al top ne potrebbe trarre beneficio anche la Fiorentina, che a gennaio, tempo di calciomercato, dovrà affrontare la questione faccia a faccia, tutti insieme.