REP. (FI)., Cambia la difesa. Con Kayode, Biraghi o linea a 5

Anche la Repubblica (edizione di Firenze) parla dei possibili rimpiazzi di Dodò sulla destra, dopo la rottura del crociato del brasiliano. La prima scelta rimane Michael Kayode, prodotto del settore giovanile che finora ha mostrato talento e carattere. Anche a livello mentale si sta dimostrando all’altezza di quanto richiesto da Italiano. Dovrà avere il tempo per crescere e per sbagliare ma ha tutte le qualità per poterlo fare in serenità.

Ma oltre al classe 2004, Vincenzo Italiano ha altre alternative, come riproporre in alcune occasioni una linea a cinque magari tenendo più alto il laterale di destra, come accaduto a Udine con Biraghi più basso a sinistra e Kayode più alto. Oppure, ma soltanto in alcuni casi, adattare proprio il capitano a destra come visto contro l’Atalanta nei minuti finali. Mentre per Niccolò Pierozzi il rientro è ancora prematuro. L’esterno destro proveniente dal vivaio viola è tornato a lavorare in gruppo dopo aver saltato tutta la preparazione estiva per un problema all’addome. Ma i tempi per un rientro in campo sono ancora lunghi.