REP. FI, Arthur, Jack, Nico: con la Dea Italiano rilancia i big

"Ricomincio da tre", è il titolo con cui la Repubblica (Firenze) si concentra sulla Fiorentina e la voglia di Italiano di ripartire dai propri tre tenori. Arthur, Bonaventura e Gonzalez, trascinatori nella prima metà d'anno, sono gli uomini che il tecnico vuole rimettere nella mischia già dal delicato match con l'Atalanta in Coppa Italia. Anche perché il campionato dice che i viola sono scivolati fino al decimo posto e, complici le recenti vittorie di Bologna e Atalanta, il sogno di poter ambire al posto Champions pare ormai tramontato.

Andando per ordine, Arthur è stato risparmiato contro il Milan, a detta di Italiano per scelta tecnica. Il brasiliano dunque sta bene, ha passato le due settimane di sosta in gruppo e tutto lascia pensare che domani si riappropri del suo posto davanti alla difesa nel centrocampo viola. Poi Bonaventura, leader di questa Fiorentina e in lotta per un posto all'Europeo con la nazionale. Quella di domani, contro la squadra in cui è cresciuto e sbocciato, è anche la sua partita. Infine Gonzalez. Un solo gol e un solo assist da quando è rientrato, stanco dal ritorno dall'Argentina per la sosta. Niente di preoccupante, però. Italiano conosce benissimo Nico e sa gestirne il momento. Contro l’Atalanta dovrebbe tornare sull’esterno d’attacco. Le possibilità di arrivare in fondo e di conquistare un trofeo passano anche e soprattutto da una sua giocata, da un suo acuto, da uno dei suoi gol decisivi.