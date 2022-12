NAZIONE, Si complica la pista Boga. E il Marsiglia...

Giorno dopo giorno, sembra complicarsi sempre di più l'idea che porterebbe a Firenze Jeremie Boga. Questo perché, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, l'Atalanta, nonostante continui a dirsi pronta per trattare il giocatore e dopo aver aperto al prestito, sul tavolo dei nerazzurri è in arrivo una proposta di acquisto a titolo definitivo firmata Marsiglia e che la società bergamasca potrebbe accettare. E ciò potrebbe spazzare via ogni speranza della Fiorentina.