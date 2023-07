NAZIONE, Se parte Cabral si punta Nzola: c'è la clausola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, se dovesse concretizzarsi la trattativa tra Tottenham e Fiorentina per portare Arthur Cabral a Londra, la società gigliata avrebbe una bella cifra da reinvestire sul mercato e in particolare sul sostituto in attacco. Il nome più caldo al momento è quello di M'bala Nzola, attaccante dello Spezia sul quale c'è anche una clausola da 10 milioni. Se la Viola si dovesse presentare dal club spezzino con questa cifra, il sì dell'angolano alla Fiorentina sarebbe automatico.

Più defilati per motivi diversi Dia (prezzo alto) e Zapata (dubbi sulla condizione fisica). Quanto alla porta piacciono sempre i soliti Audero, Montipò, Falcone. Tutto fermo per Amrabat.