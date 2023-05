NAZIONE, Rabbia e lacrime, ma i tifosi ringraziano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione prova a condensare tutte le emozioni dell'amara serata dell'Olimpico in due sentimenti, "Rabbia e lacrime". Al triplice fischio di Irrati, la tensione lascia spazio alle lacrime. La Fiorentina esce sconfitta dall'Inter nella finale di Coppa Italia ma, come ha detto anche Italiano, lo fa a testa alta. Lacrime per Arthur Cabral e Nicolas Gonzalez, ma anche per Luka Jovic.

La disperazione dei protagonisti in campo viene parzialmente consolata dai trentamila tifosi viola, che chiamano a raccolta la squadra al termine del match per salutarla e ringraziarla. Alla fine ci prova anche il presidente, Rocco Commisso, a tirar su il morale del gruppo: scrive la Nazione "Rocco va nello spogliatoio e saluta uno per uno i giocatori. E li ringrazia. L’orgoglio del presidente però rimane intatto. E già da oggi a Firenze si comincerà a pensare e a preparare la seconda finale da provare a vincere" .