NAZIONE, Ora più che mai servono i gol delle punte

La Nazione sottolinea come adesso sia arrivato il momento per Lucas Beltran di trovare la giusta continuità. L’argentino, arrivato in estate dal River Plate per la somma di 25 milioni, è balzato davanti a Nzola nell’indice di gradimento dei tifosi dopo la doppietta al Cucaricki e la bella prestazione offerta all’Olimpico.

“Avrebbe bisogno di tempo e partite. Tempo che la Fiorentina non ha. Partite invece ce ne sono una marea”, scrive il quotidiano, auspicandosi la tanto sospirata continuità che può dargli solo Vincenzo Italiano. Senza però lasciare indietro Nzola. Adesso più che mai la Fiorentina necessita dei gol delle punte, un problema che a dire il vero si porta dietro da quando Vlahovic se ne andò da Firenze. Con Nzola ancora in cerca della sua miglior versione, se oggi c’è qualcuno che può provare a risolvere questo problema è sicuramente Beltran. A patto che la squadra vada incontro alle caratteristiche del Vikingo e lui continui a dare sostanza alle sue prestazioni, conclude il giornale.