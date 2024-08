NAZIONE, Nico: telenovela finita. Viola su Medina del Boca

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella giornata di ieri è finita la telenovela Nico Gonzalez. Tra Fiorentina e Juventus è arrivata l'attesa fumata bianca per il passaggio dell'argentino alla formazione torinese. I viola incasseranno 8 milioni subito più altri 25 la prossima estate per l'obbligo di riscatto senza condizioni particolari. In aggiunta a questi 33 milioni ci sono dei bonus di 5 milioni di cui 3 facilmente raggiungibili. L’ormai ex numero 10 viola, numero che finirà sulle spalle di Albert Gudmundsson, è partito in serata alla volta di Torino, dove già oggi sosterrà le visite mediche.

In entrata si tratta, sempre con la Vecchia Signora, per Filip Kostic. Giuntoli ne fa una valutazione di 7-8 milioni e il suo ingaggio a Torino è di 2,5 milioni a stagione. La trattativa è apertissima con l'entourage del giocatore che ha aperto al suo trasferimento in riva all'Arno. A centrocampo, invece, l’ultima idea porta a Cristian Medina, classe 2002 del Boca Juniors. I viola hanno offerto 14 milioni ricevendo un secco no come risposta da parte degli Xeneizes. Gli intermediari sono a lavoro per far alzare la proposta al club gigliato. Oltre a Medina con la società argentina Pradè e Goretti stanno trattando pure per anticipare l'arrivo di Nicolas Valentini, già viola per gennaio. Sempre nel reparto arretrato un profilo giovane che interessa alla Fiorentina è quello di Andrea Carboni del Monza che Palladino conosce benissimo. A riportarlo è La Nazione.