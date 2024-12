NAZIONE, Natale a luci spente. La Viola rovina festa e sogni

FirenzeViola.it

Natale a luci spente per la Fiorentina, che si rovina festa e sogni in una sfida nata bene (vantaggio di Kean) e poi evaporata davanti a un’Udinese intelligente e cinica. Lo scrive oggi La Nazione, aggiungendo che il gioco viola ora è sotto pressione (e sotto esame) con protagonisti apparsi stanchi, di testa e sul piano fisico. E così, dopo un inizio che sembrava promettere chissà cosa, Kean e compagni sono finiti in un imbuto di errori e poca convinzione che l’Udinese ha saputo trasformare in un’impresa a cinque stelle - si legge sul quotidiano -.

Il rigore trasformato dal classe 2000 sembra mandare in tilt i friulani, che però non mollano. Dopo gli sbandamenti del primo quarto d’ora, la squadra di Runjaic è cresciuta e inizia a provarci con una raffica di contropiede. La Fiorentina cerca gli inserimenti di Kean ma non trova il raddoppio che le darebbe tranquillità. Un errore di Ranieri e una magia di Thauvin mettono la freccia del sorpasso, a cui Palladino tenta di rimediare. Il tutto provoca un paio di affondi pericolosi che Kean però non ottimizza e spreca in uno stile che non è il suo. La partita si chiude con un lampo (e l’ennesima mira sbagliata) di Ikonè. Stop. E Natale a luci spente.