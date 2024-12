NAZIONE, Mercato in uscita: In 6 sono pronti a lasciare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nelle pagine de La Nazione si fa il punto sui giocatori che potrebbero partire e lasciare la Fiorentina, anche dopo tante stagioni in riva all’Arno. Un gruppo di senatori è, di fatto, con la valigia in mano e non sarebbe sorprendente vederli partire a gennaio. Tra questi spiccano i nomi già noti di Biraghi e Christensen: il primo, come si legge nelle pagine del quotidiano, è sotto il forte pressing del Napoli, dopo la rottura con la squadra di cui è ancora formalmente capitano. Per quanto riguarda il portiere, ormai fuori rosa da settembre, potrebbe farsi avanti il Bochum in Germania.

Diverso il discorso per altri quattro giocatori che si trovano in una posizione intermedia tra la cessione e la permanenza: il destino di Terracciano, Ikoné, Kouamé e Martínez Quarta potrebbe dipendere anche dai colpi in arrivo durante il mercato invernale.