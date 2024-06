NAZIONE, La Fiesole alza i toni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ad un giorno e poco più di distanza dalla delusione di Atene, la Curva Fiesole ha preso la parola esprimere tutto il suo disappunto nei confronti di squadra e società. Tramite un comunicato diramato attraverso i social, il settore più caldo del tifo fiorentino ha ricordato alla dirigenza il mancato impegno nell'andare ad acquistare nel mercato di gennaio, con la squadra quarta in classifica e ancora in corsa su tre fronti, giocatori funzionali per alzare l'asticella. Il riferimento chiaro è al mancato arrivo di Gudmundsson e ai soli acquisti di Belotti e Faraoni. Attacco forte anche ai giocatori, soprattutto alcuni ritenuti colpevoli di atteggiamenti poco idonei e responsabili del fallimento in finale, mentre nessun riferimento a Vincenzo italiano.

Parlando di futuro, vista l'imminente rivoluzione della rosa, la Fiesole ha chiesto a Rocco Commisso maggiore chiarezza riguardo agli obiettivi sportivi dei viola. La Fiorentina, rimasta in silenzio dalle ore immediatamente successive alla finale, continuerà a farlo fino a martedì, giorno in cui dovrebbe essere programmata una conferenza stampa. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.