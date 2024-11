NAZIONE, Kean ha potenza di Lukaku e agilità di Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al di là dei numeri, Moise Kean ha iniziato anche a sorridere e sta creando con la Fiorentina qualcosa di fantastico. Come riporta La Nazione, i punti di forza dell'attaccante sono proprio la potenza fisica combinata all'agilità e Firenze si gode un attaccante che non fa rimpiangere un certo Dusan Vlahovic e Kean con 8 gol stagionali ha messo a tacere chi aveva dei dubbi su di lui dopo che la scorsa stagione non ha segnato nemmeno un gol con la Juventus.

Moise a Firenze ha trovato un allenatore che crede in lui e una squadra che lo mette al centro dell'attacco. I suoi movimenti sono la chiave del gioco dei viola e proprio da lì nasce l'errore della difesa del Torino che Kean ha saputo subito sfruttare segnando la rete decisiva che è valsa ai viola i tre punti. Inoltre, ripulisce ogni pallone e lotta con i difensori non lasciandogli mai respirare. Kean ha la potenza di Lukaku e l'agilità di Vlahovic e le 8 reti stagionali confermano e meritano la convocazione in Nazionale dove anche Retegui sta facendo molto bene.

Il numero 20 dei viola non si pone traguardi personali perché Kean vuole viversi il momento al massimo e vuole essere libero con la testa mettendo da parte anche il problemino alla caviglia rimediato contro il Lecce. Il dolore non può battere l'orgoglio, lo diceva Batistuta che, anche quando le sue caviglie erano al limite, voleva sempre giocare e segnare.