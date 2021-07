NAZIONE, Italiano martella DV9: vuole essere leader

"Dusan devi spaccarla quella rete". "Lo so, mister". La Nazione riporta alcune battute che si sono scambiati Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic in quel di Moena. Il quotidiano sottolinea l'impressionante carica di concentrazione che il serbo innesca in ogni esercizio, anche il più semplice, tipo uno stop di piatto, trovando sempre un colpevole in caso di errore: se stesso. DV9 studia da leader poco silenzioso, visto che durante le partitelle è un punto di riferimento e applaude gli altri. Italiano lo martella, perché per un centravanti è difficile trovare l'equilibrio fra l'impegno senza palla e la freddezza nei momenti che contano.